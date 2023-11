GTA 6: i personaggi invecchieranno in gioco, stando a un'indiscrezione

Dopo l'annuncio di ottobre di GTA 6, che non c'è stato, continuano a moltiplicarsi le indiscrezioni relative al gioco, nonostante non se ne sappia ancora nulla in via ufficiale (tranne che è in sviluppo). L'ultima riguarda l'integrazione in gioco di un sistema d'invecchiamento dei personaggi, cui crescerano anche capelli e barba con il passare del tempo.

A riportare la piccola ma significativa informazione, nel caso in cui fosse confermata, è stato @RockstarGTAVI, gola profonda cui si devono molte informazioni trafugate.