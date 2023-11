Apple: l'intelligenza artificiale generativa è fondamentale, Tim Cook conferma gli investimenti

Per l'occasione ha spiegato che alcune delle recenti tecnologie di Apple non sarebbero state possibili senza l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa, come ad esempio alcune caratteristiche di iOS 17 , nello specifico Personal Voice e Live Voicemail, che non sarebbero possibili senza queste nuove tecnologie. Poi ha confermato che la compagnia sta lavorando a una sua intelligenza artificiale generativa.

Per Tim Cook , il CEO di Apple , il settore dell' intelligenza artificiale generativa è fondamentale, quindi la compagnia continuerà a investirci sopra. Il massimo dirigente della casa di Cupertino ha toccato l'argomento durante un incontro con gli investitori in cui ha illustrato i risultati della compagnia.

IA ovunque

Personal Voice è una funzione di accessibilità progettata per creare una voce automatizzata che suona come quella dell'utente. È stata pensata per quelle persone che non possono più parlare, qualsiasi sia il motivo. Live Voicemail, invece, mostra una trascrizione dal vivo di una voicemail come se fosse registrata in tempo reale. Ci sono altre applicazioni di iOS 7 che utilizzano l'IA, ma questi esempi dovrebbero bastare.

Purtroppo Cook non ha fornito dettagli su cosa bolle in pentola in Apple per quanto riguarda la sua intelligenza artificiale generativa, ma ha rassicurato gli investitori: "Potete scommettere che ci stiamo investendo, ci stiamo investendo parecchio, ma lo faremo responsabilmente." Ha poi affermato che si vedranno i frutti di questi investimenti nell'avanzamento dei prodotti che hanno queste tecnologie al loro interno.