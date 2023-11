Marvel's Spider-Man 2, analisi del finale

Alla fine di questa avventura, che consideriamo tra le migliori nella longeva carriera dell'Arrampicamuri, si avverte un senso di compiutezza: la storia potrebbe anche finire lì, ma ci sono parecchi indizi che rimandano a un titolo futuro che potrebbe essere l'ultimo. In questa analisi del finale di Marvel's Spider-Man 2 vi spiegheremo le scene dopo i titoli di coda e faremo qualche congettura su un ipotetico (probabile?) terzo episodio. Per questo motivo, fate attenzione: le prossime righe saranno piene zeppe di spoiler!

Sono passate poco meno di due settimane dall'uscita di Marvel's Spider-Man 2, ma se avete letto la nostra recensione dovreste sapere che lo abbiamo divorato: abbiamo impiegato una trentina d'ora a a vedere praticamente tutto, sbloccando ogni costume, potenziamento o Trofeo, ma la sola campagna si chiude in una ventina di ore ed è una montagna russa di emozioni che parte a rilento, tesse le sue trame - o forse dovremmo dire le sue ragnatele - ed esplode in un finale incalzante che coinvolge tutti i personaggi presentati nei giochi precedenti di Insomniac , Marvel's Spider-Man (Remastered) e Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Il destino degli Osborn

Norman Osborn e il Siero G, Goblin in arrivo?

Partiamo dalla risoluzione del conflitto centrale in Marvel's Spider-Man 2: alla fine del gioco, Peter e Miles - con l'aiuto di Mary Jane - sconfiggono Venom prima che riesca ad assimilare tutta New York, distruggendo il meteorite con la Spirale e mettendo apparentemente fine alla minaccia del simbionte. Diciamo apparentemente perché se avete finito le missioni secondarie della Fiamma dovreste sapere che ce n'è in giro almeno un campione... ma ci torneremo dopo. Per il momento concentriamoci su Harry Osborn che, liberato dal controllo di Venom, ha perso anche i suoi poteri rigenerativi e sembra soccombere alla malattia che lo stava uccidendo fin dal primo gioco.

In effetti Harry sembra proprio morire tra le braccia di Peter e MJ, ma Miles usa i suoi poteri bioelettrici per riattivargli il cuore. Nonostante ciò, Harry è in gravissime condizioni e viene trasportato via dagli uomini di Norman Osborn, che sopraggiunge sul posto con un certo rancore nei confronti dei due Spider-Man. In seguito, scopriremo che Harry è in coma e che le possibilità che si riprenda sono scarsissime: per questo motivo, Norman chiama al telefono un interlocutore misterioso chiedendogli di preparare il Siero G.

I lettori più navigati delle avventure storiche di Spider-Man avranno già ricollegato il Siero G alla figura di Goblin, il più famoso nemico di Peter Parker che nella maggior parte degli universi è in realtà proprio Norman Osborn. In effetti, Norman diventava Goblin anche nel famosissimo film di Sam Raimi assumendo un composto chimico verdastro: questa formula conferisce forza e riflessi straordinari, ma causa anche una forte schizofrenia. Sempre nei film di Raimi, e in seguito alla morte di Norman, è suo figlio Harry ad assumere il composto e a trasformarsi nel secondo Goblin. Nei giochi Insomniac, tuttavia, la storia di Norman è stata molto diversa fino a questo punto: è uno scienziato ossessionato dalla ricerca di una cura per la malattia che ha falciato sua moglie e che potrebbe uccidere suo figlio, ma non è un vero e proprio criminale e per qualche tempo è stato anche sindaco di New York.

C'è da dire che a Insomniac hanno giocato con le suggestioni, scegliendo una tinta verde nelle scene più importanti in cui compare Norman - per esempio, nel laboratorio in cui era ricoverato Harry - come a suggerire la futura trasformazione nella sua super controparte più conosciuta. Non è detto, tuttavia, che un ipotetico Marvel's Spider-Man 3 prenda questa piega, specie se consideriamo che la posta in gioco è la vita di Harry. Potrebbe essere quest'ultimo ad assumere il Siero G e a impazzire, magari arrivando a uccidere suo padre, oppure la morte di Harry potrebbe indurre Norman a trasformarsi in Goblin per vendicarsi di Spider-Man.

In una recente intervista, il direttore creativo Bryan Intihar ha ammesso di aver pensato di introdurre Goblin fin dal primo gioco: "È un personaggio incredibilmente popolare," ha detto, "e come per Venom, le aspettative sono enormi. Dovevamo essere sicuri che comparisse al momento giusto". E forse quel momento potrebbe essere arrivato.