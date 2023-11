The Talos Principle 2 giocato da GlaDOS è spassoso e inquietante

Devolver Digital ha pubblicato un nuovo trailer di The Talos Principle 2 , in cui possiamo vederlo giocato da GlaDOS , l'intelligenza artificiale impazzita della serie Portal, che ovviamente non gli risparmia commenti sarcatisti e annotazioni salaci. In effetti è un po' inquietante, come al suo solito. Vediamo il filmato.

Una grande esperienza

The Talos Principle 2 racconta di un mondo in cui gli umani sono dei robot che hanno sviluppato una loro coscienza e che si sono definiti tali. Il tema è affascinante e sviluppato lungamente nel primo capitolo e in questo seguito (di cui parleremo nella recensione). Vederlo giocato da GlaDOS crea un discreto corto circuito, vista la sua natura. Inoltre è davvero divertente, considerando le battute in cui accusa Croteam di plagio e l'amore per i gattini.

Comunque sia, se non l'avete già fatto gettatevi a capofitto in The Talos Principle 2, che non solo rende merito al capostipite ma lo migliora in ogni aspetto, stando alle recensioni entusiastiche che ha ricevuto.