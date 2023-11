Christmas Massacre: Nintendo e Microsoft lo censurano, PlayStation No

Christmas Massacre racconta di tal Larry che si lascia convincere dal suo albero di Natale a commettere un massacro. Larry deve quindi infiltrarsi nelle abitazioni dei suoi concittadini e ucciderli in modo brutale, tra schizzi di sangue e tanta paura, possibilmente senza farsi scoprire subito.

Il 17 novembre 2023 i giocatori PlayStation potranno giocare a Christmas Massacre , un titolo diventato esclusivo suo malgrado, perché Nintendo e Microsoft non lo hanno voluto nei loro negozi, di fatto censurandolo. Visto il trailer di gameplay, non fatichiamo a capire le loro motivazioni.

Come visibile dal filmato, pur essendo stato realizzato con uno stile grafico che rimanda a PSX, Christmas Massacre sembra essere davvero brutale. Purtroppo Puppet Combo non ha fornito dettagli sulle motivazioni addotte da Nintendo e Microsoft contro la pubblicazione del suo gioco, ma non fatichiamo a credere che sia stato trovato un po' troppo sopra le righe.

Gli sviluppatori definiscono Christmas Massacre ispirato da Hotline Miami e Manhunt. Chi avrà il coraggio di giocarci riuscirà a soddisfare la brama di sangue dell'albero di Natale?