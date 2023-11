Zenless Zone Zero: un gameplay trailer annuncia la seconda closed beta, ecco come partecipare

Le registrazioni alla nuova closed beta sono aperte sul sito ufficiale di Zenless Zone Zero, per partecipare vi basta semplicemente raggiungere questo indirizzo e compilare un breve questionario. Al momento non sono state date indicazioni su data di inizio e fine dei test, con maggiori informazioni che arriveranno probabilmente nelle prossime settimane.

Hoyoverse ha annunciato la seconda closed beta di Zenless Zone Zero , intitolata "Equalizing Test". Si svolgerà su PC e dispositivi mobile iOS e Android , laddove il gioco è previsto anche per console ancora da definire. Di seguito trovate tutti i dettagli assieme al nuovo gameplay trailer pubblicato per l'occasione.

Che cos'è Zenless Zone Zero?

Zenless Zone Zero (spesso abbreviato ZZZ) è un action GDR realizzato da Hoyoverse, la casa autrice anche di Genshin Impact e Honkai: Star Rail. Il gioco si distingue molto da queste due ultime produzioni grazie alla sua ambientazione urban-fantasy e meccaniche di combattimento all'apparenza maggiormente votate all'azione e tecniche.

Nel gioco vestiremo i panni di un cosiddetto Proxy, persone che aiutano gli altri ad esplorare delle dimensioni alternative chiamate Hollow, infestate da mostri e i predoni, conosciuti come Hollow Raider. Grazie a questo pretesto entreremo in contatto con le varie fazioni e gang di New Eridu che formano un variopinto cast di personaggi giocabili, un marchio di fabbrica dei giochi della compagnia.

Zenless Zone Zero è attualmente in sviluppo per PC, iOS, Android e console ancora da annunciare, tra cui probabilmente rientra anche PS5. Per il momento è ancora sprovvisto di una data di uscita ma l'arrivo della seconda beta fa ben sperare che i lavori sul gioco siano già a buon punto.