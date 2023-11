Sigil 2: avviate le prenotazioni del nuovo gioco di John Romero

Romero Games ha aperto le prenotazioni di Sigil 2, il nuovo gioco di John Romero. Più che altro, come il primo Sigil, si tratta di livelli aggiuntivi per il DOOM originale, realizzati però da uno dei padri del gioco, che saranno disponibili a partire dal 10 dicembre 2023.

Come Sigil, anche Sigil 2 è acquistabile in diverse versioni. La più economica è quella digitale che costa 6,66€. Acquistandola si portano a casa 9 livelli single player più 2 deathmatch e la colonna sono di Thorr e James Paddock. L'edizione Shotgun Shell USB costa invece 69,95€ e offre una scatola piena di gadget, tra i quali un poster in formato A3, una sacca Romero Games, degli sticker, delle spille e il gioco su di una chiavetta USB a forma di cartuccia di fucile a pompa, l'arma più iconica del gioco. Nella chiavetta si trovano anche diversi video dedicati a Sigil 2. L'edizione 3.5" Floppy + Shotgun Shell USB costa 89,95€, offre tutti i contenuti della precedente più un vero floppy da 3,5 pollici con sopra i livelli. L'edizione 5.25" & 3.5" Floppy + Shotgun Shell USB costa invece 154,95€ e comprende anche un disco da 5,25 pollici con sopra i livelli di Sigil 2, oltre a tutti i contenuti delle altre edizioni.