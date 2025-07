Romero Games non è stata chiusa, ma è alla ricerca di un nuovo editore per il suo gioco

Nonostante voci e report indicassero il contrario, Romero Games non è ancora chiusa . La situazione è davvero precaria, visto il taglio completo dei fondi di Microsoft, e ci sono dei licenziamenti in corso, a seguito di una rivalutazione dell'organico dello studio, ma c'è ancora speranza per il gioco in sviluppo, che è alla ricerca di un nuovo editore.

Situazione precaria

Romero Games è la compagnia fondata John e Brenda Romero e attualmente sta sviluppando un FPS, non ancora presentato. Dopo il diffondersi delle voci sulla chiusura, John Romero ha deciso di pubblicare una nota, per spiegare meglio la situazione.

Il breve post afferma che il progetto ha effettivamente perso i finanziamenti la scorsa settimana, mettendo il team in una posizione difficile. A causa della natura dell'accordo, Romero Games non può rivelare il nome dell'editore che si è fatto indietro, ma non è stato difficile individuare Microsoft. Inoltre, Romero stesso ha suggerito che sia possibile dedurlo, "dalla informazioni pubbliche."

Nella nota viene anche detto che alcune parti interessate, non meglio specificate, hanno contattato Romero Games per vedere di "far arrivare il gioco al traguardo". Fatto cruciale, il comunicato chiarisce anche che Romero Games è ancora aperta e che il team si trovava in studio proprio il 7 luglio per discutere i possibili scenari futuri.

Romero Games è stata fondata nel 2015 e dalla sua nascita ha pubblicato numerosi giochi, tra cui le mod Sigil e il suo sequel Sigil II, che fungono da seguiti non ufficiali di DOOM, di cui John Romero fu uno dei principali artefici.