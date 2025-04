Doom + Doom II aggiornati ancora: arriva Sigil 2 di John Romero

id Software ha aggiornato ancora una volta Doom + Doom II , una coppia di giochi dall'incredibile longevità, aggiungendo un grosso contenuto gratuito: Sigil 2 di John Romero . Si tratta del secondo capitolo di una serie di livelli aggiuntivi creati dall'autore di entrambi. In precedenza, erano scaricabili in forma .wad, quindi usabili come mod. Si potevano prendere direttamente dal sito di Romero, mentre ora sono stati integrati entrambi nei Doom (il primo è già presente da tempo), diventando dei contenuti ufficiali.

Una gradita sorpresa

L'annuncio spiega che i salvataggi della versione mod di Sigil 2 non sono compatibili con la versione ufficiale, accessibile dal menù di selezione all'avvio. Inoltre, id non ha intenzione di rimuovere la versione mod, che gli utenti possono tenere affianco a quella ufficiale.

Il poster ufficiale di Sigil 2

L'aggiornamento include anche altri miglioramenti. Ad esempio ora, guardando una partita in cui vengono utilizzate delle mod, si viene spediti automaticamente alle pagine delle mod installate, nel caso in cui non le si possegga. Inoltre sono stati risolti dei bug residui, compresi alcuni legati alla compatibilità con certe mod.

Buone notizie anche per i possessori di PlayStation 4 e PlayStation 5, perché ora hanno più spazio per scaricare le mod: 5 GB totali la prima, 20 GB totali la seconda. Insomma, nonostante gli anni, Doom e Doom II continuano a essere supportati e giocati, in attesa di Doom: The Dark Ages.