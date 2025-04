La Quimera punta a essere visivamente d'impatto, ma si fa bastare Unreal Engine 4 e dice no al ray tracing

Cosa ha detto il team di La Quimera

Parlando con WCCFTech, Reburn ha spiegato qual è il motore grafico utilizzato da La Quimera: Unreal Engine 4. Inoltre, ha confermato che non supporterà il ray tracing in tempo reale. La Quimera è un nuovo sparatutto sci-fi dai creatori di Metro, che hanno fondato un nuovo team La testata ha chiesto al team: "Cosa ne pensate del recente rilascio dell'anteprima di DirectX Ray tracing 1.2 con supporto al rendering neurale? Credete che ci vorrà molto tempo prima che venga applicato ai giochi?"

Iurii Sashchuk (Chief Technical Officer) ha affermato: "Siamo davvero entusiasti del potenziale di DirectX Raytracing 1.2 e del rendering neurale. Sebbene La Quimera non utilizzi attualmente il ray tracing in tempo reale poiché vogliamo ottenere prestazioni elevate su un'ampia gamma di hardware, utilizziamo il ray tracing durante il processo di creazione delle risorse per migliorare la qualità visiva. Vediamo assolutamente un grande potenziale nel ray tracing e in altre tecnologie basate sulle reti neurali."

"Sono ancora relativamente agli inizi del loro sviluppo, ma crediamo che continueranno a evolversi e alla fine verranno adottate in modo più diffuso negli ambienti di produzione. Per quanto riguarda la rapidità con cui ciò avverrà, dipende dalle caratteristiche specifiche, dall'adozione dell'hardware e dalla complessità dell'implementazione. Stiamo seguendo da vicino questi sviluppi e abbiamo intenzione di integrare altre tecnologie nel nostro lavoro futuro, man mano che matureranno."

Afferma poi che "Per La Quimera stiamo usando Unreal Engine 4, che ci permette di creare un gioco multiplayer più facilmente, avendo a disposizione tutta la tecnologia e gli strumenti necessari". Ricordiamo infatti che La Quimera permetterà di giocare da soli o in cooperativa online.

Al momento non sono però ancora stati svelati i requisiti ufficiali per la versione PC di La Quimera. La versione console non è stata annunciata.

Parlando di un prodotto simile, vi segnaliamo che la storia del nuovo Metro di 4A Games è stata riscritta e ora è più oscura a causa della guerra in Ucraina.