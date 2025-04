La Quimera è stato rinviato all'ultimo momento e non ha una nuova data di uscita

Tuttavia la guerra non è l'unica ragione del rinvio e già nei giorni scorsi erano emersi segnali di difficoltà: la closed beta, prevista inizialmente per il 12 aprile, era stata posticipata al 19 aprile, salvo poi essere interrotta dopo meno di ventiquattro ore.

"Essendo il nostro primo titolo come sviluppatori indipendenti, abbiamo dovuto affrontare sfide impreviste che stiamo cercando di risolvere il più rapidamente possibile, pur dovendo fare i conti con le circostanze attuali qui in Ucraina." Una situazione non semplice, insomma.

Ad annunciare la sorprendente decisione è stato il CEO e co-fondatore di Reburn, Dmytro Lymar, che in un messaggio pubblicato su Discord ha scritto: " Vorremmo scusarci per l'improvviso ritardo nella pubblicazione di La Quimera."

La Quimera è stato rinviato all'ultimo momento da Reburn, lo studio composto da ex sviluppatori di 4A Games: il gioco avrebbe già dovuto fare il proprio debutto su Steam, invece è stato rimandato e al momento non ha una nuova data di uscita .

Un progetto improvvisamente in bilico?

Presentato lo scorso febbraio, La Quimera sembrava avere tutte le carte in regola per dimostrare ancora una volta la determinazione e le capacità di un team di sviluppo ucraino, ma l'appena citata beta non è stata accolta in maniera entusiastica dagli utenti, anzi.

Il fatto che attualmente il gioco non abbia una nuova data di uscita fa pensare a problemi ben più gravi rispetto a un imprevisto dell'ultimo momento, che potrebbero richiedere settimane se non mesi per essere sistemati.