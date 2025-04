Il trailer di gameplay di La Quimera svela che la data d'uscita è più vicina di quanto si potesse pensare

Lo sparatutto fantascientifico La Quimera , dello studio Reburn (formato da esuli di 4A Games, la software house della serie Metro) è stato presentato solo poche settimane fa, ma ha già una data d'uscita ed è stato mostrato con un nuovo trailer di gameplay . Sarà disponibile il 25 aprile 2025 tramite Steam al prezzo di 30 euro. In futuro arriveranno anche le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X e S, che di loro non hanno ancora una finestra di lancio.

Guerra tra mercenari

La Quimera mette in scena una lotta tra fazioni rivali in Sud America, in uno scenario futuristico e post-apocalittico. I giocatori guideranno dei mercenari dotati di armi tecnologicamente avanzatissime su vari campi di battaglia. Si potrà giocare sia da soli che in modalità cooperativa, con squadre composte da massimo 3 persone.

Il 12 aprile 2025 alle 16:00 sarà lanciata una beta di 24 ore, alla quale potrete registrarvi sulla pagina Steam del gioco. Sbrigatevi però, perché i posti sono limitati.

Purtroppo per adesso non si conoscono ancora i requisiti di sistema, che immaginiamo saranno diramati nei prossimi giorni, vista l'imminenza del lancio.

Leggiamo la storia ufficiale che farà da sfondo all'azione (davvero distante dalla serie Metro, post apocalisse a parte): Anno 2064. La maggior parte degli stati si è estinta. Una serie di catastrofi naturali e di origine antropica negli anni 2030 e 2040 ha innescato il collasso dei sistemi globali, portando alla frammentazione delle comunità umane. Le entità politiche di questo nuovo mondo sono microstati che, anche nel pieno degli attuali conflitti interstatali e corporativi, non vedono il senso di mantenere propri eserciti e fanno affidamento sui mercenari; è arrivata l'"età dell'oro" delle compagnie militari private, le cosiddette PMC.