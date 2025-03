La storia del nuovo Metro di 4A Games è stata riscritta e ora è più oscura a causa della guerra in Ucraina

A questo proposito, gli sviluppatori hanno confermato che la storia del nuovo gioco in sviluppo per PC e console è stata riscritta dopo l'inizio dell' invasione della Russia in Ucraina nel 2022 , con l'obiettivo di renderla ancora più oscura , sfruttando in maniera positiva la terribile esperienza che hanno vissuto negli ultimi tre anni per enfatizzare ancora di più temi come il conflitto, la lotta per il potere, gli orrori della tirannia e il prezzo della libertà.

In occasione del 15° anniversario della serie Metro di 4A Games, lo studio ucraino-maltese ha pubblicato un messaggio sul suo sito ufficiale dove ha parlato della storia del franchise e in quale direzione andrà con il prossimo episodio.

Il messaggio di 4A Games

"Nel 2022 un'invasione russa su larga scala ha cambiato il modo in cui volevamo raccontare la storia del prossimo Metro", recita il messaggio degli sviluppatori di 4A Games. "Poiché l'arte è diventata vita per molti dei nostri sviluppatori in Ucraina, abbiamo attinto da quell'esperienza vissuta per creare una storia ancora più cupa, in cui i temi già presenti in Metro diventano sempre più evidenti e importanti. Il conflitto, la lotta per il potere, gli orrori della tirannia e il prezzo della libertà sono diventati parte della nostra vita negli ultimi tre anni, ma stiamo ancora vivendo e lavorando durante questo periodo di guerra e questo inevitabilmente influenza i giochi che realizziamo. "

"Metro ha sempre avuto una storia dura, politica, schierata contro la guerra e spesso emotiva - e potete essere certi che questi temi continueranno grazie alla nostra continua collaborazione con il creatore del franchise, autore e attivista Dmitry Glukhovsky. Dmitry si è sempre schierato contro la guerra in Ucraina fin dall'inizio - una decisione coraggiosa per qualsiasi russo, che lo ha visto condannato al carcere - e siamo orgogliosi di averlo come amico e co-creatore mentre raccontiamo insieme questo prossimo, e mai così rilevante, capitolo di Metro."

Non sono state offerti altre informazioni sul prossimo gioco della serie. 4A Games non vuole sbilanciarsi su quando vederemo il gioco in azione e afferma che "sarà pronto quando sarà pronto".