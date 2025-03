Resident Evil 9 rivoluzionerà la serie come Resident Evil 4 e 7, secondo un insider

Secondo il solito insider Dusk Golem, o Aesthetic Gamer, ormai specializzato nel far trapelare informazioni su Capcom e Resident Evil in particolare, sembra che Resident Evil 9 sia destinato a rappresentare una rivoluzione per la serie horror in questione, in maniera simile a quanto fatto, in precedenza, da Resident Evil 4 e Resident Evil 7.

Si tratta di una dichiarazione non da poco se si considera l'importanza dei capitoli in questione e quanto questi abbiano apportato alla serie in termini di variazioni di meccaniche e atmosfere: con Resident Evil 4 che ha introdotto la svolta più action con l'inquadratura in terza persona da dietro le spalle del personaggio e Resident Evil 7 che ha invece spostato tutto in prima persona, presentando diverse variazioni anche in termini di atmosfere e ambientazione.

Pensare che Resident Evil 9 possa portare innovazioni di livello simile per la serie incuriosisce molto, perché significa che possiamo aspettarci davvero delle grosse novità difficilmente prevedibili al momento.