La Quimera è stato lanciato a sorpresa, dopo essere stato rinviato a tempo indeterminato

Reburn, studio di sviluppo formato da ex 4A Games, ha deciso di lanciare a sorpresa lo sparatutto La Quimera , nonostante pochi giorni fa ne avesse annunciato il rinvio a tempo indeterminato per sistemare i problemi emersi durante i primi test con i giocatori , che avevano portato a molte valutazioni negative.

Un gioco inatteso

Come detto, il lancio è arrivato inatteso, visto che non era stata comunicata nessuna nuova data al momento del rinvio.

Considerate che il 29 aprile Reburn aveva dichiarato che avrebbe cambiato il tipo di lancio, passando prima per l'accesso anticipato.

Quindi ora potete acquistare La Quimera su Steam per 29,99 euro e giocarci subito. Per adesso i dati disponibili non dicono molto, visto che è disponibile da pochi minuti e non ci sono nemmeno delle recensioni.

Difficile dire perché di un giravolta del genere, con lancio senza alcun preavviso. Che sia l'effetto data d'uscita di GTA VI? Oppure Reburn è stata costretta a farlo perché ha finito i fondi per lo sviluppo? Naturalmente precisiamo che le nostre sono tutte ipotesi, quindi non prendetele come verità. La speranza è che non sia un lancio sprecato, viste le modalità con cui è avvenuto.

La Quimera è uno sparatutto in prima persona ambientato in America Latina, in un futuro distopico. Il mondo è governato da microstati che si fanno la guerra assoldando mercenari. Il giocatore intepreta uno di questi e può affrontare l'avventura da solo o insieme a un amico in modalità cooperativa.