The Finals: l'open beta è stata giocata da 7,5 milioni di persone su PC, PS5 e Xbox

Numeri senza dubbio impressionanti per uno sparatutto multiplayer, considerando la saturazione nel mercato per questo genere e il gran numero di uscite di spessore negli ultimi mesi, ma al tempo stesso neanche neanche troppo sorprendenti. Come abbiamo riportato sulle nostre pagine, già nelle prime ore dall'apertura l'open beta di The Finals aveva raggiunto il picco di 140.000 utenti contemporanei su Steam , poi diventato di oltre 260.000 giocatori durante il weekend .

Ottime impressioni in attesa del lancio

Ovviamente anche in The Finals è possibile sbloccare tante skin differenti

Evidentemente la formula dello sparatutto di Embark è riuscita a incuriosire prima e affascinare dopo un gran numero di giocatori. Come spiegato nel nostro provato di The Finals pubblicato a marzo, potremmo trovarci di fronte a una vera e propria ventata di aria fresca per il genere, grazie a un gameplay adrenalinico, un vasto assortimento di armi e gadget tattici e la possibilità di distruggere ogni elemento della mappa, creando situazioni sempre differenti a ogni match.

A questo punto non resta che attendere il lancio di The Finals su PC, PS5, Xbox Series X|S, per scoprire se le ottime impressioni di stampa e pubblico verranno confermate. Al momento il gioco è ancora sprovvisto di una data di uscita scolpita nella pietra, con Embark che in precedenza aveva parlato di una finestra di pubblicazione in programma verso la fine del 2023.