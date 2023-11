Genshin Impact, versione 4.2: data di uscita, nuovi personaggi ed eventi, tutte le novità annunciate

L'aggiornamento introdurrà nuove missioni principali che a quanto pare andranno formare l' arco narrativo finale di Fontaine , che a quanto pare sarà ricco di colpi di scena. Non mancheranno anche nuove missioni secondarie, nuove aree inedite da esplorare e un nuovo boss, Narwhal, che elargisce materiali per potenziare i talenti dei personaggi. A tutto ciò si aggiunge una nuova serie di missioni legate alla Fathomless Tower, l'immensa torre già visibile ai confini della mappa.

La versione 4.2 di Genshin Impact si intitola "La Maschera della Colpa" e sarà disponibile a partire dall' 8 novembre 2023 . Come al solito tra una novità e l'altra sono stati svelati tre nuovi codici promozionali , grazie ai quali i giocatori riceveranno 300 Primogemme e altri bonus.

Oggi è andata in onda la presentazione dell' aggiornamento 4.2 di Genshin Impact , dove per l'occasione Hoyoverse ha presentato tutte le novità in arrivo per l'action GDR free-to-play.

I nuovi banner

Il primo personaggio giocabile in arrivo con l'aggiornamento 1.5 di Genshin Impact è Furina, un personaggio 5 stelle di tipo Hydro che combatte con le spade. La sua abilità elementale schiera in campo degli spiriti d'acqua differenti a seconda del suo allineamento, Ousia o Pneuma (si può cambiare con gli attacchi caricati), che forniscono supporto offensivo o cure alla squadra. Il tripudio elementale invece aumenta i danni e il bonus di guarigione dei compagni in base a quante volte i loro punti salute aumentano o diminuiscono.

L'altra new entry è Charlotte, un personaggio Cryo 4 stelle che utilizza i Catalizzatori. La sua peculiarità è lo sfruttare in battaglia la macchina fotografica, con cui danneggia i nemici scattando istantanee tramite attacchi normali e abilità elementale, curando al contempo i compagni di squadra con il tripudio elementale.

Per quanto riguarda i nuovi banner della versione 4.2 di Genshin Impact, nella prima fase sarà disponibile quello di Furina e la rerun di Baizhu, assieme a Charlotte, che sarà uno dei personaggi 4 stelle con maggiori probabilità di ottenimento. Nella seconda fase invece sarà il turno delle rerun di Ayato e Cyno.

L'evento principale di questa versione sarà "Mekapinguino Thelxie", che prevede una serie di minigiochi con in palio Primogemme, materiali per l'esperienza dei personaggi e le armi, nonché una copia gratis del personaggio 4 stelle Freminet. Come al solito, durante il corso dell'update 4.2 arriveranno ulteriori eventi a tempo limitato con sfide di combattimento e altre attività extra che elargiranno ricompense di ogni genere.