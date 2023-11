PS5 Slim: nuovi bundle con Marvel's Spider-Man 2 avvistati nei magazzini Amazon

Ovviamente potrebbe trattarsi di immagini contraffatte, ma il soggetto sembra decisamente realistico, visto che ha come protagonista il gioco first party su cui, probabilmente, Sony vorrà puntare gran parte del suo marketing per Natale e dintorni.

Sembra esserci un nuovo bundle di PS5 Slim con Marvel's Spider-Man 2 in arrivo sul mercato, in base ad alcune foto finite in rete e scattate, a quanto sembra, all'interno di un non meglio specificato magazzino di Amazon.

Un'accoppiata dal grande potenziale

Le prime foto sul presunto bundle PS5 Slim con Marvel's Spider-Man 2

In effetti, considerando l'impatto che il franchise Marvel può avere e sta già avendo sul mercato, l'uso di Marvel's Spider-Man 2 per un bundle con la nuova PS5 Slim sembra essere una scelta perfetta per raggiungere le straordinarie quote di vendita che Sony ha preventivato per holiday season e Natale 2023.

Considerando che il gioco da solo è riuscito a vendere 2,5 milioni di copie nel giro di 24 ore, possiamo immaginare che possa funzionare molto bene come traino per la vendita dell'intera console, considerando anche che il nuovo modello "Slim" potrebbe dare un'ulteriore spinta sul mercato.

In precedenza abbiamo visto già il bundle con Call of Duty: Modern Warfare 3 e PS5 Slim, altro gioco destinato a fare numeri da capogiro in questo finale di anno, dunque è chiaro come Sony si stia preparando ad invadere il mercato con il lancio del nuovo modello di console.