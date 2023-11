Nuovo Echo Show 5 (3ª gen): due al prezzo di uno con questo coupon di Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci propongono un bundle speciale: possiamo ottenere due Nuovo Echo Show 5 (3ª generazione) al prezzo di uno; qui sotto vi spieghiamo come. Lo sconto è quindi del 50%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Nuovo Echo Show 5 (3ª generazione)Nuovo Echo Show 5 (3ª generazione) dispone di uno schermo touch intelligente da 5.5 pollici in 980 x 480. Dispone di un altoparlante da 43 mm e una telecamera di 2 MP. Rispetto al modello precedente, la terza generazione dispone di audio migliorato con voci più nitide e bassi più profondi, un microfono aggiuntivo, un processore più veloce (Amazon A2 Neural Edge), un design compatto con pannello frontale completamente piatto e uno schermo migliorato per l'uso notturno.