Final Fantasy 7 Rebirth: la classificazione coreana commenta i corpi dei personaggi femminili

L'ente di classificazione della Corea del Sud ha condiviso la certificazione per l'età e i contenuti di Final Fantasy 7 Rebirth, il venturo gioco di ruolo di Square Enix per PS5. Precisamente, l'organizzazione ha assegnato un 15+, che è in pratica il 16+ del nostro PEGI.

La classificazione non dà dettaglio sulla storia, se non confermare che si partirà "immediatamente dopo la fuga da Midgar", come già sappiamo. Si afferma anche che c'è "un'esposizione limitata del corpo dei personaggi femminili". Inoltre, "non è eccessivamente violento", ma presenta solo armi e combattimenti di fantasia che abbiamo già visto nel precedente capitolo. Infine, Final Fantasy 7 Rebirth ha anche "rappresentazioni realistiche, indirette e limitate di alcolici e fumo".

Per quanto riguarda il fumo, è possibile che si parli di Cid, che apparirà nel gioco come personaggio extra e non direttamente controllabile, al pari di Vincent. Il ruolo sarà in altre parole simile a quello di Red XIII in Final Fantasy 7 Remake.