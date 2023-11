Like a Dragon Gaiden, un trailer dedicato a Kazuma Kiryu e alla sua storia

Kazuma Kiryu è protagonista del nuovo trailer pubblicato da SEGA a pochi giorni dall'uscita di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, il gioco che segna il ritorno del personaggio dopo gli eventi di Yakuza 6: The Song of Life.

Astro nascente del Clan Tojo, soprannominato il Dragone di Dojima, Kiryu è un combattente straordinario ma anche un uomo con un profondo senso dell'onore, sempre pronto a farsi in quattro per difendere le persone che ama.

In uscita il 9 novembre su PC, PlayStation e Xbox, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi dagli utenti abbonati a Xbox Game Pass fin dal day one.