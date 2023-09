PS5 ed EA Sports FC 24, bundle annunciato ufficialmente da Sony

Non è tutto: oltre alla PlayStation 5 Standard Edition sarà disponibile anche un bundle con un DualSense ed EA Sports FC 24 , dedicato agli utenti già in possesso della console Sony e magari alla ricerca di un secondo controller per sfidare un amico in multiplayer locale nel nuovo gioco di calcio.

Le specifiche del bundle

DualSense in bundle con EA Sports FC 24

Sul PlayStation Blog si legge che il bundle include una console PlayStation 5 con un controller DualSense, un voucher per EA Sports FC 24 in versione completa e un voucher digitale per EA Sporta FC 24 Ultimate Team che comprende un pacchetto per i giocatori oro rari e tre icone giocatore prestito che non possono essere scambiate per cinque partite Ultimate Team.

Gli stessi contenuti software li ritroviamo nel bundle con il controller DualSense.