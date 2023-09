Like a Dragon: Infinite Wealth, un gameplay trailer mostra combattimenti, lavori e invocazioni

Sega e Ryu Ga Gotoku Studio ci propongono un corposo gameplay trailer di Like a Dragon: Infinite Wealth che presenta una panoramica delle dinamiche e le varie attività proposte dal sequel di Yakuza: Like a Dragon e che potrete vedere nel player sottostante.

Il filmato è arrivato in concomitanza con l'annuncio della data di uscita di Like a Dragon: Infinite Wealth e i dettagli sulle edizioni disponibili al lancio. Come possiamo vedere in questa nuova avventura alle Hawaii dal sapore estivo, Ichiban è in missione per trovare sua madre, spassandosela in spiaggia e prendendo incarico diversi lavori nel frattempo. In tutto ciò sarà accompagnato da Kazuma Kiryu, che torna nella serie con un taglio di capelli davvero insolito.

Il sistema di combattimento sarà ancora una volta a turni, con la possibilità di muovere e posizionare liberamente i personaggi del party, tutti caratterizzati da abilità uniche e scenografiche. A tal proposito sarà possibile sfruttare nuovi Lavori in battaglia, come il Samurai, Desperado, la Geodancer, il Pyrodancer e la Housekeeper.