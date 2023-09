Mortal Kombat 1, video confronto fra Nintendo Switch e Xbox rivela le differenze

Come riportato nei giorni scorsi, le espressioni dei personaggi di Mortal Kombat 1 su Nintendo Switch sono diventati un meme , e in effetti sono in particolare le animazioni facciali a contraddistinguere il picchiaduro di NetherRealm Studios sulla console ibrida giapponese.

Mortal Kombat 1 ha dovuto subire parecchi tagli su Nintendo Switch , come evidenzia anche il video confronto con Xbox realizzato per l'occasione da ElAnalistaDeBits, che evidenzia le tante differenze fra le due versioni.

Una riduzione parecchio ridotta

Che non ci sia confronto fra l'hardware di Nintendo Switch e quello delle console di attuale generazione è pacifico, ma inevitabilmente risultati come quelli adottati per la conversione di Mortal Kombat 1 finiscono per strappare un sorriso o finanche per accendere discussioni polemiche.

Immaginiamo infatti che gli sviluppatori abbiano fatto tutto il possibile per poter portare quel tipo di esperienza sulla piattaforma Nintendo, ben consapevoli di dover fare dei grossi sacrifici per far muovere il tutto con un frame rate convincente.