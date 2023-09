Call of Duty: Modern Warfare II è ora in sconto al prezzo minimo storico tramite Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è disponibile un'offerta per una copia PS5 di Call of Duty: Modern Warfare II. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo mediano è del 19%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano è 55.45€ e il prezzo attuale è il più basso di sempre. Il venditore è i iBestBuy Italia con il 100% di recensioni positive e spedito da Amazon.

Call of Duty: Modern Warfare II è il capitolo del 2022. Include una modalità storia e contenuti esclusivi per la modalità multigiocatore. Ricordiamo che il prossimo capitolo sarà Modern Warfare III e continuerà la storia del gioco del 2022, quindi potrebbe essere un buon momento per recuperare l'FPS e prepararsi al prossimo capitolo.