Qual è la prima cosa che vi viene in mente pensando al cibo? Forse un piacevole pranzo della domenica a casa della nonna, seguito magari da un bel pisolino, oppure i pasti più semplici, a volte triviali, che siamo abituati a mangiare nella vita frenetica di tutti i giorni. In Nour: Play With Your Food il cibo viene celebrato in tutte le sue declinazioni, ricevendo un omaggio di pregio soprattutto dal punto di vista visivo, mentre siamo rimasti meno soddisfatti del pasto sotto il profilo del gameplay.

Gli sviluppatori precisano che il prodotto va inteso come un'esperienza interattiva sui generis e non tanto come un videogioco tradizionale, ma riteniamo che il confine sia labile e non ci soffermeremo su queste definizioni. Ciò che conta è che Nour: Play With Your Food non riesce a trovare un suo centro di gravità permanente, a proporre un messaggio convincente e concreto, e si perde in interazioni che rischiano di risultare futili, superflue, come inutili esercizi di stile che non si traducono in un'esperienza significativa per il giocatore.

Vi raccontiamo del nostro viaggio in venti portate all'interno dello straordinario mondo del cibo nella nostra recensione di Nour: Play With Your Food.