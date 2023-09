PS5 ed EA Sports FC 24, due bundle in arrivo: dettagli e prezzi da un noto leaker

PS5 ed EA Sports FC 24 arriveranno a breve nei negozi con due bundle che il noto leaker billbil-kun ha rivelato in anticipo, fornendo i dettagli in merito al contenuti dei pacchetti e al prezzo di vendita.

Disponibili in concomitanza con il lancio del gioco di calcio, il prossimo 29 settembre, i due bundle si distingueranno per via della presenza di una PlayStation 5 in versione standard o Digital Edition.

Nel primo caso il prezzo sarà pari a 619,99€, mentre nel secondo caso bisognerà sborsare 519,99€. Non si escludono tuttavia promozioni presso specifici rivenditori. Quanto invece ai contenuti, in ogni bundle troveremo: