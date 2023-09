eFootball 2024, un video confronto con le edizioni 2023 e 2022 rivela le differenze

eFootball 2024 è protagonista di un video confronto con le edizioni 2023 e 2022 realizzato da ElAnalistaDeBits. Come al solito, i giochi vengono messi l'uno di fianco all'altro al fine di evidenziare le differenze tecniche.

Disponibile da oggi, eFootball 2024 mostra senza dubbio una migliore realizzazione dei volti dei giocatori, sebbene rispetto alla precedente versione la distanza non sia abissale. Naturalmente parliamo di un aspetto che non si estende alla totalità dei calciatori presenti.

In generale la sensazione è che gli sviluppatori Konami abbiano compiuto una serie di scelte differenti, potenziando il comparto tecnico laddove necessario e mischiando un po' le carte per conferire all'ultima edizione un aspetto per molti versi fresco e rinnovato.