Nothing Phone (2) da 12+512 GB: l'offerta Amazon porta lo smartphone al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon odierne ci permettono di acquistare un Nothing Phone (2) da 12+512 GB. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è dell'11%, ovvero di 97€ circa. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon per questo smartphone è 849€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Techberry. Potete trovare una versione venduta e spedita da Amazon (nuovo) a pochi euro in più. Inoltre è disponibile una versione usata a 714€ circa venduta da Amazon Seconda Mano.

Nothing Phone (2) propone una fotocamera posteriore principale da 50 MP + ultra-wide 50 MP. Il display è LTPO OLED da 6,7 pollici e vetro Gorilla Glass 5. La frequenza di aggiornamento è 120 Hz. La batteria è da 4.700 mAh e si carica completamente in 55 minuti. La durata promessa è di 22 ore e mezza.