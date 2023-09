Starfield: le mod su PC più strambe e divertenti

Nonostante sia disponibile solo da pochi giorni, Starfield può vantare già un ricco catalogo di mod per la versione PC realizzate dai giocatori. Del resto storicamente rappresentano una delle attrazioni principali dei giochi Bethesda e uno dei motivi per cui hanno delle community attivissime anche per molti anni dopo il lancio. In precedenza abbiamo visto quali sono le mod più utili per migliorare le performance e l'esperienza di gioco, ma abbiamo pensato di dedicare un articolo anche alle mod più strambe e divertenti di Starfield, decisamente meno significative nell'economia di gioco, ma che potrebbero strapparvi un sorriso o far guadagnare stile al vostro personaggio.

Che Nicolas Cage illumini la via Dopo Dead by Daylight ora Nicolas Cage è pronto a debuttare in Starfield Una tipologia di mod che sta andando molto di moda è quella che modifica la torcia elettrica in modo da far apparire il ritratto di un personaggio famoso, un simbolo o così via all'interno del fascio di luce. In precedenza sulle nostre pagine abbiamo visto la variante dedicata a Phil Spencer, il boss della divisione Xbox di Microsoft, ma in realtà c'è davvero l'imbarazzo della scelta, come ad esempio le mod con Bill Clinton, Todd Howard, il GigaChad e il Bat-Segnale di Batman. Tuttavia tra tutte la nostra preferita è quella con Nicolas Cage: troviamo davvero rassicurante sapere che l'attore ci terrà compagnia in ogni angolo dello spazio con il suo faccione (e il suo parrucco).

Ritratti e foto di Todd Howard per tutti i gusti Se siete dei fan sfegatati di Todd Howard abbiamo la mod che fa al caso vostro Todd Howard, oltre a dirigere i principali giochi Bethesda, è anche una delle personalità più note e apprezzate all'interno dell'industria videoludica. L'autore della mod Todd Howard Painting Replacer è andato oltre alla semplice simpatia e, per dimostrare la propria adorazione nei confronti dello sviluppatore, ha deciso di modificare ogni singolo dipinto che appare in Starfield in modo che mostri l'immagine del Chief Software Engineer di Bethesda Softworks. Un lavoro dispendioso per un dettaglio fondamentalmente fine a sé stesso, ma apprezziamo comunque lo sforzo.

Rifatevi gli occhi con la Potato Mode di Starfield Starfield è mal ottimizzato su PC? Provate la Potato Mode, altro che 4K e 60 fps! Non è un segreto che Starfield stia mettendo in difficoltà anche le schede video più recenti, con molti giocatori con configurazioni di fascia media e bassa che devono scendere a grandi compromessi anche solo per giocare in Full HD. Eppure le mod possono riuscire persino nell'impresa di farlo girare su un PC dell'anteguerra con 1 GB di VRAM, a patto che siate disposti a chiudere un occhio (anche entrambi) sulla grafica. È questo è l'obbiettivo che si pone la Starfield Potato Mode di BulwarkHD che riduce tutte le texture del gioco a 128bit. Le conseguenze sono tragicomiche, come possiamo vedere nell'immagine qui sopra, tanto che sospettiamo che molte delle oltre 1.000 persone che hanno già scaricato la mod lo abbiano fatto più per la curiosità di vedere il risultato finale che per vere e proprie esigenze hardware.

Pubblicità sconce ovunque Le bande nere, ovviamente, le abbiamo aggiunte noi Un'altra tipologia di mod che a quanto pare va per la maggiore sono quelle che sostituiscono le immagini delle pubblicità e poster sparsi per le città di Starfield con quelle di donne poco o per nulla vestite generate tramite IA, come NSFW ADS and Posters di STARX23. Sul serio, mentre esploravamo il catalogo di Nexus Mod ne abbiamo contate almeno una dozzina e avevano anche un più che discreto numero di download. Evidentemente in molti non apprezzano il lavoro svolto dai pubblicitari puritani del mondo futuristico di Starfield.

In Starfield l'abito non fa l'astronauta Ma quanto è adorabile questo casco? Non potevano mancare anche delle mod che introducono in Starfield vari capi di abbigliamento. C'è già una discreta varietà di opzioni e siamo sicuri che nell'arco di pochi giorni o settimane potrete fare il pieno di indumenti sgargianti. Ora come ora, potrete indossare dei completi ispirati a quelli indossati da John Wick, Spike Spiegel di Cowboy Bebop e le tute spaziali dell'equipaggio della USG Ishimura di Dead Space, oppure varie reskin per i visori dei caschi come quella con il logo di The Punisher e quella con la faccetta "Kawaii" dell'immagine qui sopra.