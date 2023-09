Starfield: le migliori mod per PC disponibili al lancio

Prima di iniziare però mettiamo subito le mani avanti: le mod che troverete di seguito non sono state realizzate dal team di Bethesda e quindi non sono stati effettuati i rigorosi test ufficiali del caso. Per questo motivo in alcuni casi potreste riscontrare problemi di compatibilità o altre magagne che potrebbero compromettere la vostra esperienza di gioco o i vostri salvataggi. Insomma, installatele a vostro rischio e pericolo.

Ce n'è letteralmente per tutti i gusti: da modifiche che mirano a migliorare le performance e la resa visiva dell'ultima fatica di Bethesda a vere e proprie alterazioni del gameplay che possono facilitare o rendere comunque meno frustranti alcuni aspetti del gioco. In questo articolo vi proporremo una selezione di quelle che, a nostro avviso, sono le migliori mod per la versione PC di Starfield al lancio.

Dopo una lunga attesa, da oggi Starfield è finalmente disponibile per tutti i giocatori. C'è tuttavia chi ha già iniziato a giocare la scorsa settimana grazie all'accesso anticipato garantito dalla Premium Edition. Tra questi non potevano mancare i modder che nel giro di pochissimi giorni hanno già realizzato un numero impressionante di mod.

Migliorie tecniche e modifiche grafiche

Starfield, un combattimento nello spazio

Starfield rompe una tradizione storica di Bethesda, arrivando nei negozi con un numero davvero limitato di bug rispetto alla vastità dell'esperienza di gioco e senza problemi tecnici particolarmente gravi. Tuttavia lato ottimizzazione si poteva e si doveva fare sicuramente di più, dato che ad oggi il titolo è un vero e proprio mattone per le performance, con schede come la RTX 4060 Ti che fa fatica a raggiungere i 60 fps in Full HD senza scendere a compromessi. Ma niente paura, oltre alla nostra guida alle migliori impostazioni grafiche per Starfield, sono già arrivati in vostro soccorso i modder.

In tal senso la prima mod che suggeriamo è abbastanza scontata e sulla bocca di tutti. Parliamo ovviamente di quella che introduce il DLSS, per la gioia di tutti i possessori di una scheda video Nvidia RTX. Rispetto all'FSR di AMD la tecnologia di upscaling di NVIDIA offre performance generalmente migliori (ma non aspettatevi comunque miracoli alle risoluzioni più basse) e immagini più pulite. In attesa di un eventuale supporto ufficiale da parte di Bethesda, si tratta probabilmente della mod più utile attualmente in circolazione. Tra le varie versioni disponibili vi suggeriamo quella con il DLSS 3 di LukeFZ. Abbiamo buone notizie anche per i possessori di GPU Intel, dato che PureDark ha realizzato una mod che include sia DLSS 2 che XeSS.

Se anche impiegando il DLSS non riuscite a ottenere il giusto bilanciamento tra framerate e resa visiva, potrebbero fare al caso vostro delle mod che mirano a migliorare le performance di Starfield a tutto tondo tramite alcuni aggiustamenti ai parametri grafici interni. Pur non risultando particolarmente penalizzanti dal punto di vista grafico queste modifiche garantiscono discreti miglioramenti alle prestazioni, quindi vale sicuramente la pena provarle se la vostra configurazione fa fatica a reggere il colossale (in tutti i sensi) GDR di Bethesda. Anche in questo caso ci sono più mod a disposizione, noi vi suggeriamo la Starfield Performance Optimizations di E3roKK oppure la Starfield Performance Boost di A100N, che promette performance superiori del 5 - 15% a seconda della vostra configurazione.

Un aspetto che ha fatto storcere il naso a molti giocatori è che Starfield non ha un'opzione per regolare il FOV (acronimo di Field of View, ovvero l'ampiezza dell'angolo di visione). Si può risolvere a questa mancanza alla vecchia maniera, ovvero creando un file .ini apposito per modificare questo parametro, ma è una soluzione davvero poco pratica, in quanto per vedere gli effettivi cambiamenti e apportare ulteriori ritocchi è necessario chiudere e riaprire ogni volta l'applicazione. Per fortuna NexusGuy999 ha realizzato la pratica mod In-Game FOV Changer che permette di saltare questo passaggio, modificare direttamente dall'interno del gioco il FOV usando la console interna e vedere il risultato in tempo reale.

Giocando forse avrete notato che alcuni elementi dell'interfaccia di gioco, incluso il reticolo della nave spaziale, appaiono poco fluidi. Questo perché sono animati con un limite massimo di 30 fps a prescindere da quanto sia alto il vostro framerate, dando vita così a questo effetto fastidioso. Anche in questo caso c'è una mod che elimina il problema, ovvero 60 fps - Smooth UI di Fuzzlesz.