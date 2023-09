GameSir X2 Pro Mobile, il controller Android è in sconto con un coupon su Amazon al prezzo minimo

Se amate giocare da mobile, magari sfruttando il cloud gaming di Xbox Game Pass, allora vi consigliamo di acquistare in controller per il vostro smartphone. Ad esempio, è ora disponibile tramite le offerte di Amazon Italia il GameSir X2 Pro Mobile Gaming Controller per Android, che include anche un mese di Xbox Game Pass Ultimate. Lo sconto, considerando anche il coupon da attivare nella pagina prodotto di Amazon, è di circa 28€ ovvero del 31%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon per questo controller è 89.99€. Lo sconto - considerando anche il coupon che ricordiamo è disponibile in numero limitato - è il migliore di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto da GamerSir Officiale Store IT ed è spedito direttamente da Amazon.

GameSir X2 PRO è un controller con licenza ufficiale Xbox, pensato per giocare tramite mobile. Include anche un mese di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, che permette di giocare su mobile tramite il cloud, ma anche tramite PC e console. Potete mappare i due pulsanti posteriori in qualsiasi momento.