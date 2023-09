eFootball 2024 annunciato ufficialmente da Konami con trailer e dettagli, disponibile ora

Konami ha annunciato il lancio della nuova versione della sua simulazione calcistica attraverso un grosso e profondo aggiornamento del gioco-piattaforma, con l'arrivo di eFootball 2024, che porta con sé tante novità tra licenze aggiornate e innovazioni sul fronte del gameplay.

eFootball 2024 non rappresenta dunque solo un update sul fronte di nomi, squadre e licenze aggiornati alla nuova stagione, ma anche un'evoluzione sostanziale in diversi ambiti del gioco, tra nuovi contenuti, modalità e correzioni di problemi con ulteriori miglioramenti.

Tra le novità ci sono ovviamente gli aggiornamenti ai roster, che comprendono anche i club partner già annunciati per la versione dell'anno precedente. Tra questi troviamo squadre iconiche come Manchester United, FC Bayern Münich, FC Internazionale Milano, AC Milan, Arsenal e FC Barcelona tutte comprensive di kit, stadi e giocatori, ma si tratta ovviamente solo di una piccola parte dei club presenti nel gioco, tutti aggiornati in modo da rispecchiare le controparti reali per la nuova annata calcistica.