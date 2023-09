The Cosmic Wheel Sisterhood bene nei voti di Famitsu, male Daymare: 1994 Sandcastle

Con l'arrivo del numero 1814 della storica rivista giapponese Famitsu , è arrivata inevitabile anche la trascrizione dei voti , che premiano The Cosmic Wheel Sisterhood di Devolver Digital, pur non urlando al capolavoro, e sono molto più freddi con Daymare: 1994 Sandcastle.

Altri voti

Il gioco peggiore della settimana è comunque The Bridge Curse: Road to Salvation, che ha ottenuto un giudizio di 27/40, mentre Immortals of Aveum e Super Bomberman R 2 non sono andati male, ma non hanno superato i 32/40.

Considerate che Famitsu esprime i voti sommando i giudizi di quattro redattori, i cui pareri sul singolo gioco possono divergere.