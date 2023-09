Bandai Namco registra vari trademark fra Pac-Man, Operation Memories e altri

In particolare, si tratta dei seguenti titoli:

Ci saranno dietro dei veri giochi in sviluppo?

Bandai Namco, un'immagine con varie IP insieme

È difficile stabilire cosa ci sia dietro questi titoli: la registrazione dei trademark è una procedura che viene fatta spesso da publisher e team di sviluppo anche semplicemente a scopo cautelativo, in modo da proteggere i diritti su alcune idee o proprietà intellettuali.

Questo significa che dietro ogni titolo non è detto che si celi anche un effettivo progetto in sviluppo, ma è possibile che almeno alcuni di questi corrispondano a giochi in lavorazione presso Bandai Namco.

Considerando che questi trademark sono stati tutti registrati fra la fine di agosto e l'inizio di settembre, è possibile che almeno alcuni di questi possano essere annunciati nel corso del Tokyo Game Show 2023, nel caso in cui si tratti di giochi esistenti. Per il resto, non ci rimane che attendere eventuali annunci da parte di Bandai Namco.