Persona 3 Reload: un nuovo trailer presenta gli Strega

Atlus ha pubblicato il terzo trailer ufficiale di Persona 3 Reload, il rifacimento del terzo capitolo della serie spin-off di Shin Megami Tensei in arrivo a inizio 2024.

Il filmato introduce gli Strega, un gruppo di persone in grado di utilizzare i Persona che usano il Dark Hour per ottenere dei benefici personali e commettono assassini e altre attività illegali su commissione. Chiaramente si pongono come degli antagonisti durante l'avventura principale e infatti nel trailer vediamo anche delle brevi sequenze della boss fight con Chidori Yoshino, uno dei suoi membri.

Per il resto il trailer ci offre delle nuove sequenze animate e di gameplay, giusto quello che serve per ingannare l'attesa che ci separa dall'inizio del Tokyo Game Show 2023, che aprirà i battenti domani 21 settembre, dove arriveranno sicuramente tante nuove informazioni sul remake di Persona 3.