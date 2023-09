Persona 3 Reload, abbiamo provato il remake alla Gamescom

Chi si è avvicinato alla serie Persona con il terzo capitolo non può non provare un affetto particolare nei confronti di quello che è senza dubbio l'episodio più cupo ed evocativo della saga di JRPG Atlus. Persona 3 fu determinante nel definire la direzione che avrebbe preso la serie, contribuì a renderla popolare in occidente, e lo fece esplorando in maniera anche controversa tematiche come la mortalità e l'inevitabilità dello scorrere del tempo. Non stupisce che negli ultimi anni, anche attraverso i sondaggi ufficiali, gli appassionati abbiano richiesto a gran voce un remake di Persona 3, per rivivere oggi l'avventura di Makoto, Yukari, Junpei e degli altri membri della squadra SEES.

L'idea alla base di Persona 3 Reload è molto semplice: prendere la storia, i personaggi e le meccaniche di Persona 3 e riproporre tutto in una veste che sia più in linea con quanto visto in Persona 5 Royal. Sulla carta è un modo perfetto per avvicinare al terzo capitolo tutte quelle persone che si sono innamorate dei Persona solo con l'episodio più recente, ma la demo che abbiamo provato a Gamescom 2023 ci ha anche ricordato quanto la serie sia evoluta e migliorata in quasi un ventennio, e come certi elementi di Persona 3 oggi non siano invecchiati poi così bene.