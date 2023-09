PS5, i dieci giochi più venduti su PS5 in Giappone al lancio in formato fisico: FF 16 domina

Il mercato giapponese non è assolutamente uno dei più grandi al mondo, ma è comunque un luogo importante per definire il successo di certi videogiochi, soprattutto se si è interessanti a un punto di vista diverso rispetto a quello occidentale. Ora, l'utente Genki_JPN su X ci propone una classifica nella quale mostra i dieci giochi più venduti su PS5 al lancio in versione fisica in Giappone :

Come leggere la classifica dei giochi PS5 più venduti in Giappone

Come detto, parliamo unicamente delle vendite fisiche: le unità digitali vendute non sono incluse e questo significa che la composizione della classifica complessiva potrebbe essere leggermente diversa, soprattutto nelle ultime posizioni dove la differenza di vendite è veramente minima. È invece più credibile che Final Fantasy 16 sia primo anche nelle vendite complessive, visto il successo quasi triplo rispetto ad Armored Core VI Fires of Rubicon.

Va anche sottolineato che tra tutti questi giochi solo Final Fantasy XVI è esclusiva PlayStation 5. Il resto della classifica è presente anche su PlayStation 4 (e altre piattaforme in alcuni casi). Il senso di questa classifica è unicamente verificare i risultati della più recente console di Sony in Giappone e in che modo hanno comprato - al lancio - i giocatori che la possiedono.

Sappiamo che Final Fantasy 16 ha ottenuto vendite buone, né negative né particolarmente positive, ma comunque - perlomeno nel mercato giapponese - ha ottenuto un buon lancio in qualità di esclusiva PS5. Dovremo vedere più avanti i dati completi del resto del mondo.

Nel frattempo, è stata confermata la versione PC e due espansioni a pagamento per Final Fantasy 16.