Call of Duty: Activision Blizzard apre un nuovo studio in Texas, creerà 'esperienze innovative'

"Infinity Ward ha aperto un nuovo studio ad Austin, [Texas]. Lo studio lavorerà alla creazione di esperienze innovative per Call of Duty e tecnologie all'avanguardia per alimentarle. Il nostro studio offre un ambiente sicuro, fiducioso e stimolante per liberare la vostra creatività e contribuire a creare esperienze straordinarie."

La conferma arriva da una pagina di reclutamento aperto sul sito ufficiale della compagnia relativa alla posizione di expert UI engineer che menziona appunto l'apertura di questo nuovo studio, che si occuperà di creare "nuove e innovative esperienze" all'interno del franchise di Call of Duty.

Infinity Ward , uno dei team sotto l'ala di Activision Blizzard, ha aperto un nuovo studio a Austin, in Texas , che si contribuirà a dare vita ai prossimi giochi della longeva serie di Call of Duty .

I numerosi studi al lavoro su Call of Duty

Activision Blizzard, e di conseguenza Microsoft, possiede già una dozzina di studi creati ad hoc o che supportano regolarmente lo sviluppo dei giochi della serie Call of Duty. Ad esempio, sono almeno 7 quelli che hanno dato vita all'ultimo capitolo, nonostante il risultato sia tutt'altro che perfetto come evidenziato nella nostra recensione di Call of Duty: Modern Warfare 3.

D'altro canto sviluppare videogiochi diventa sempre più complesso e di conseguenza l'apertura di un nuovo studio, come in questo caso, si rivela necessaria per mantenere la cadenza annuale della serie.