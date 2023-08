Call of Duty: Modern Warfare 3, ci stanno lavorando 7 studi di Activision Blizzard

Chi sta facendo cosa?

Purtroppo la pagina Steam di Call of Duty: Modern Warfare 3 non offre ulteriori dettagli in merito, quindi non possiamo sapere con certezza in che modo è coinvolto ognuno degli studi citati in precedenza.

Teoricamente, stando alle informazioni trapelate in rete nei mesi scorsi, Sledgehammer Games dovrebbe essere lo studio a capo del progetto, con Infinity Ward con un ruolo di supporto per integrare i contenuti da Modern Warfare 2, mentre i ragazzi di Treyarch forse stanno lavorando alla vociferata possibile modalità Zombies che dovrebbe arrivare dopo il lancio.

Beenox come per i precedenti giochi della serie dovrebbe essere al lavoro sulla versione PC, mentre Demonware è il team dietro al sistema Matchmaking+ usato per il matchmaking e le statistiche dei giochi della serie.

Raven Software invece pare stia lavorando a una nuova mappa di Warzone che verrà pubblicata a dicembre. Meno chiaro il ruolo di High Moon Studios, che in ogni caso potrebbe avere la semplice funzione di team di supporto a tutto tondo.

Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane, nel frattempo vi ricordiamo che il reveal di Call of Duty: Modern Warfare 3 è in programma per il 17 agosto 2023.