Dmitry Glukhovsky condannato a otto anni di carcere dal regime russo, è l'autore di Metro 2033

Dmitry Glukhovsky, autore del celebre romanzo Metro 2033 da cui 4A Games ha tratto la sua serie di videogiochi, è stato condannato a otto anni di carcere per aver criticato le forze armate russe in un post su Instagram.

Fortunatamente Glukhovsky non vive in Russia, dunque la condanna (emessa lo scorso 7 agosto in contumacia) non può essere eseguita fintanto che non farà ritorno in patria. Lo scrittore non è ovviamente l'unico a essere stato accusato e condannato per avere espresso opinioni a supporto dell'Ucraina.

Subito dopo l'inizio dell'invasione, il parlamento russo ha infatti istituito una legge per cui chiunque diffonda "fake news" in merito alla guerra attualmente in corso rischia fino a quindici anni di detenzione. La definizione di cosa sia "fake" ovviamente spetta al regime.