Quake 2: annunciate le edizioni fisiche della remaster, inclusa la Collector's Edition

La remaser di Quake 2 arriverà anche in formato fisico grazie a Limited Run Games, che ha annunciato tre edizioni retail.

Limited Run Games ha annunciato le edizioni fisiche della remaster di Quake 2 presentata ieri in occasione del QuakeCon 2023. Saranno disponibili per tutte le piattaforme, quindi PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch e PC a partire da 34,99 dollari. Tra queste troviamo anche un'edizione per collezionisti, la Ultimate Strogg Edition. I preordini saranno attivi dalle 16:00 italiane di oggi, 11 agosto, fino al 10 settembre 2023 sul sito di Limited Run Games, che potrete raggiungere a questo indirizzo. La Standard Edition è acquistabile per PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch (niente PC) al prezzo di 34,99 dollari e non include nessun extra in particolare.

Quake 2 Special Edition La Quake 2 Special Edition invece sarà disponibile al prezzo di 84,99 dollari per console e 74,99 dollari per PC. Include una copia fisica per le versioni console e un codice digitale Steam per quella PC e una serie di contenuti bonus, che abbiamo elencato di seguito: Scatola da collezione in due pezzi di Quake 2

Poster reversibile 18x24

Documento di briefing

Piastrine militari