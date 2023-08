Un simulatore di vita che ci porta su un'isola piena di personaggi Sanrio potrebbe sembrare una sorta di incubo distopico per chi non è un grande appassionato, o ha semplicemente superato da tempo il decimo anno di età, invece è sorprendente notare come l'idea sia incredibilmente riuscita. Per approcciarsi al meglio a questa recensione di Hello Kitty Island Adventure consigliamo dunque di abbandonare i preconcetti sulla gattina in questione e i suoi amichetti vari e lasciarsi semplicemente trasportare all'interno di questo strano mondo, che risulta davvero molto accogliente anche per chi non è proprio in sintonia con il "kawaii" spinto che i franchise di Sanrio trasudano in maniera naturale.

Basta vedere l'introduzione del gioco per capire che abbiamo a che fare con qualcosa di bizzarro: dopo un veloce ma efficace editor che consente di costruire il proprio personaggio, ci ritroviamo su un aereo, in compagnia dei vari animaletti in questione, diretti verso un'isola-parco giochi che ha da poco riaperto i battenti.

Giusto il tempo di scambiare due chiacchiere che la situazione precipita subito, in maniera piuttosto allucinante: Hello Kitty si propone di sfornare un po' di dolcetti per l'equipaggio, ma qualcosa va storto e, per farla breve, ci ritroviamo a doverci lanciare dall'aereo con il paracadute e atterrare di fortuna sulla misteriosa isola in questione.

La veloce sequenza trasforma una situazione tragica e inquietante in una simpatica scenetta, cosa che stabilisce subito il tono generale del gioco, sempre a metà tra la zuccherosità spinta dei pupazzetti e una sorta di autoironia con elementi surreali che lo rende facilmente digeribile un po' a tutti.