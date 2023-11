Scott Pilgrim, il cosplay di Ramona Flowers da Candylion è davvero perfetto

Candylion ha realizzato un nuovo, splendido cosplay dedicato a Ramona Flowers , e vista la sua somiglianza con Mary Elizabeth Winstead ai tempi del film di Scott Pilgrim Vs. the World il risultato è anche stavolta perfetto.

Ramona mon amour

Scott Pilgrim Vs. The World ha influenzato anche il mondo dei cosplayer, grazie non solo al fumetto originale ma anche e soprattutto al film con Michael Cera del 2010, che è diventato una vera e propria pellicola di culto per i fan vecchi e nuovi.

Sono state dunque molteplici le interpretazioni di Ramona Flowers, ad esempio ci sembrano degne di nota quella di Helly Valentine e quella della stessa Candylion, realizzata un paio di anni fa.