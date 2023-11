Xbox Game Pass: a dicembre ci sono solo due giochi confermati, per ora

Solitamente, giunti a pochi giorni di distanza dall'annuncio ufficiale, abbiamo già un'idea piuttosto precisa di vari titoli che verranno inseriti all'interno del catalogo, ma in questo caso il mistero è fitto, visto che di confermati ci sono solo due titoli, effettivamente un po' pochi per comporre il grosso della prima mandata di dicembre.

Siamo ormai in attesa dell'annuncio sui primi giochi di Xbox Game Pass in arrivo a dicembre 2023 , anche perché il mese in questione si presenta un po' come un mistero per il servizio su abbonamento Microsoft, visto che al momento ci sono solo due giochi confermati .

Due city builder piuttosto diversi

SteamWorld Build, una scena del gioco

Curiosamente, entrambi i titoli possono essere accomunati all'interno del genere city builder, sebbene ne rappresentino accezioni diverse. SteamWorld Build presenta l'immaginario tipico della serie e mette in scena la costruzione di città e strutture in tale stile, mentre Against the Storm unisce meccaniche roguelike alla dinamica da city builder.

Ovviamente deve trattarsi di una parte dei giochi in arrivo, che verosimilmente saranno di più. Il problema è che è anche difficile riuscire a prevedere quali possano essere gli altri titoli previsti per la prima parte del mese in questione.

L'annuncio ufficiale sui primi giochi di dicembre 2023 di Xbox Game Pass dovrebbe comunque arrivare questa settimana, più precisamente martedì 28 novembre 2023, almeno secondo il modus operandi standard di Microsoft sul proprio servizio, dunque l'attesa è ormai quasi giunta al termine.