Cyberpunk 2077: la class action contro CD Projekt RED per il lancio del gioco è conclusa

La redenzione di Cyberpunk 2077 è in qualche modo certificata anche in termini legali dalla chiusura della class action che era stata intentata contro CD Projekt RED all'epoca del lancio, da parte di investitori e utenti, per come gli sviluppatori avevano presentato il gioco in maniera fuorviante rispetto alla qualità effettiva del titolo all'uscita, anche se questa è stata raggiunta comunque attraverso un compenso.

All'epoca eravamo nel pieno del famoso fiasco di Cyberpunk 2077: nonostante il gioco sia stato valutato positivamente, in linea generale, dalla stampa, al lancio emersero una serie di problemi decisamente rilevanti. Tra livello qualitativo estremamente basso delle versioni per la generazione precedente e grandi mancanze nel gioco rispetto alle caratteristiche annunciate, l'arrivo di CD Projekt RED sul mercato fu disastroso.

I tanti problemi portarono il team a consentire rimborsi totali agli utenti che ne facevano richiesta, cosa che portò anche alla rimozione del gioco dal PlayStation Store e a un momento di profonda crisi per CD Projekt RED, che si è riflesso anche nello stato finanziario della compagnia.