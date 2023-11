PS5: una versione miniaturizzata e funzionante è stata creata da dei modder

Il filmato illustra per filo e per segno la procedura seguita dagli youtuber, che comprende lo smontaggio totale di una PS5 e la progettazione di un nuovo chassis, decisamente più piccolo dell'originale.

Gli youtuber in questione sono degli specialisti nel modding hardware alquanto avanzato, ma in questo caso si sono davvero superati, andando a smontare completamente e rimontare in forma nettamente diversa una PS5, mantenendone le caratteristiche hardware in un form factor completamente differente.

Il canale YouTube "Not From Concentrate" ha pubblicato un interessante video che illustra un esperimento di miniaturizzazione applicata a PS5 , raggiungendo un risultato davvero convincente con una versione molto più piccola della console contenente tutti gli elementi di quella originale.

Una vera PS5 Slim

L'incipit dell'impresa è "Non potevamo accontentarci di un 30% di riduzione per la nuova PS5, dunque siamo andati oltre", riferendosi alle dimensioni della nuova PS5 "Slim", che in effetti non è propriamente slim visto che le dimensioni non sono poi così distanti dalla gigantesca originale.

Evidentemente, si può andare molto più in là di quanto fatto da Sony con la sua recente revisioni della console. Gli youtuber hanno scomposto gli elementi hardware PS5 e riorganizzati in modo da occupare meno spazio possibile.

Per fare questo, i modder Not From Concentrate sono dovuti ricorrere a una serie di pezzi custom appositamente progettati, e il risultato finale è un piccolo parallelepipedo simile a un PC barebone, ma che è una PS5 in tutto e per tutto.

Per ridurre ulteriormente le dimensioni e mantenerla simile all'originale, anche in questo caso gli youtuber propongono un lettore ottico staccato e rimovibile, oltre a numerose variazioni per quanto riguarda il sistema di dissipazione e altro.