Destiny 2: lo Starter Pack fa infuriare i giocatori che protestano usando le tag, ma Bungie le rimuove

Nel pacchetto si trovano poi glimmer ed elementi cosmetici, ma anche questi si trovano tranquillamente attraverso altri sistemi nel gioco. Insomma, in generale, il pacchetto è stato visto come una sorta di furto nei confronti dei giocatori, magari puntando su quelli meno esperti con un nome di questo genere.

Nonostante il nome, lo Starter Pack in effetti non ha contenuti di particolare rilievo, e il prezzo di 15 dollari, sebbene non sia alto, risulta sproporzionato rispetto al valore dell'offerta. All'interno si trovano infatti tre armi esotiche (Traveler's Chosen, Ruinous Effigy e Sleeper Simulant) che secondo i giocatori sono vecchie e possono essere trovate facilmente in altri modi e non sono certo essenziali per affrontare il gioco.

Destiny 2 ha ricevuto di recente quella che viene considerata una delle peggiori microtransazioni lanciate finora per il gioco, con il famigerato Starter Pack che ha fatto infuriare i giocatori per il suo relativamente alto costo a fronte dello scarso valore dei contenuti.

La protesta delle etichette

Destiny 2: La Forma Ultima è stato rinviato

A detta della community, si tratta di un chiaro tentativo di monetizzare nella maniera sbagliata, offrendo materiali che possono essere trovati con semplicità ma facendoli pagare a caro prezzo, oltretutto in un pacchetto chiamato in maniera fuorviante, perché Starter Pack può sembrare un elemento indispensabile per iniziare il gioco e invece è sostanzialmente inutile.

Per questo motivo, la community di Destiny 2 ha avviato una protesta su Steam: oltre alle immancabili recensioni negative, i giocatori hanno attuato anche un'iniziativa particolare, ovvero l'uso di etichette che non hanno effettivamente a che fare con le caratteristiche del gioco ma prendono in giro proprio il pacchetto in questione.

Nelle ore scorse si poteva vedere lo Starter Pack di Destiny associato a etichette come "crimine", "capitalismo", "protagonista malvagio" e "horror psicologico", con soluzioni decisamente ironiche. Bungie pare abbia fatto rimuovere tutte le etichette in questione, ma nel frattempo sembra che la protesta non si sia placata.

Destiny 2 si trova attualmente nella nuova Stagione dei Desideri, mentre la prossima maxi-espansione, La Forma Ultima, è stata rinviata a giugno.