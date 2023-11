Sons of the Forest: la data di uscita della versione completa è stata annunciata

Endnight Games ha annunciato la data di uscita della versione definitiva di Sons of the Forest, che uscirà dunque dall'early access il 22 febbraio 2024, ponendo fine al lungo periodo di test sulla versione preliminare e dando il via al percorso del titolo nella sua versione completa.

Basato su Unreal Engine 4, Sons of the Forest è un survival open world ad ambientazione horror, nato come evoluzione di The Forest. Lanciato in early access su Steam a febbraio di quest'anno, giungerà dunque alla versione 1.0 circa un anno dopo l'avvio dell'accesso anticipato, il 22 febbraio 2024.

Si tratta di un titolo molto apprezzato dalla community di Steam, che ha raccolto anche diversi consensi come titolo su cui effettuare streaming, considerando la popolarità raggiunta nei mesi scorsi.