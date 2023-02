Sons of the Forest domina anche Twitch e supera la categoria più popolare, "Just Chatting"

Sons of the Forest continua il suo successo inarrestabile anche sul fronte dello streaming, rivelandosi non solo il più seguito sul fronte dei videogiochi ma anche rispetto alle tipologie di trasmissione in generale, visto che la quantità di spettatori ha superato anche quella della categoria normalmente più popolare sulla piattaforma, ovvero "Just Chatting".

Quest'ultima è la sezione di Twitch che generalmente conta il maggior numero di visualizzazioni, trattandosi di un contenitore generico che comprende qualsiasi trasmissione non riguardi un titolo particolare e categorizzato, andando dunque a comprendere tutte le "chiacchiere" di vario tipo su Twitch.

Ebbene, nelle ore scorse Sons of the Forest da solo ha superato, in quantità di spettatori, anche l'intera categoria Just Chatting, dopo aver battuto videogiochi particolarmente seguiti su Twitch come Rust e Rainbow Six: Siege. Il sorpasso è stato limitato nel tempo, ovviamente, ma è comunque significativo.

È avvenuto il 23 febbraio, poco dopo il lancio del gioco: Sons of the Forest ha raggiunto in tale giornata un picco di 769.285 spettatori, superando di gran lunga Just Chatting che nella stessa giornata ha raggiunto il picco a 606.791 spettatori. L'andamento è ovviamente ondulatorio nel corso della giornata, ma sta già risalendo verso i 400.000 spettatori, a dimostrazione di come il gioco sia ancora destinato ad essere molto seguito su Twitch.

Abbiamo visto che Sons of the Forest ha avuto un lancio devastante su Steam, con oltre 250.000 giocatori contemporaneamente online a poche ore dalla sua uscita, mentre nelle ore scorse abbiamo visto un video di gameplay con i primi 16 minuti del gioco.